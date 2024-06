Résultat des européennes à Fontenay-le-Marmion : l'élection 2024 en direct

13:25 - Analyse démographique des élections européennes à Fontenay-le-Marmion

À Fontenay-le-Marmion, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,68%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (89,08%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 691 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,47%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fontenay-le-Marmion mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,4% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.