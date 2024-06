Résultat des européennes à Frontenex : l'élection 2024 en direct

13:25 - Frontenex : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Frontenex contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,95%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 559 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,95%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Frontenex mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,19% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.