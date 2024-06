Résultat des européennes à Sainte-Hélène-sur-Isère : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Sainte-Hélène-sur-Isère avant les européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé pour ces élections européennes 2024, à l'échelle locale. Jordan Bardella devrait s'afficher à 40% à Sainte-Hélène-sur-Isère si la dynamique prédite par les intentions de vote sur la France entière s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Sainte-Hélène-sur-Isère Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Sainte-Hélène-sur-Isère. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 29,76% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM (Sainte-Hélène-sur-Isère n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,03% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,54%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,78%, devant Emmanuel Macron à 41,22%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Sainte-Hélène-sur-Isère Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était affichée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Sainte-Hélène-sur-Isère, avec 26,89% des voix (110 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,8% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 14,67%.

11:45 - Démographie et politique à Sainte-Hélène-sur-Isère, un lien étroit Comment les électeurs de Sainte-Hélène-sur-Isère peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Dans le village, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,65% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 433 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,93%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,58%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Hélène-sur-Isère mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,42% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Sainte-Hélène-sur-Isère : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 48,65% des personnes aptes à voter à Sainte-Hélène-sur-Isère avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,38% pour les européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sainte-Hélène-sur-Isère : la participation en question La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Sainte-Hélène-sur-Isère. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,36% au premier tour. Au second tour, 59,69% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 17,54% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.