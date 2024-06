Résultat des européennes à Fussy : l'élection 2024 en direct

13:24 - Le poids démographique et économique de Fussy aux élections européennes

Dans les rues de Fussy, les élections sont en cours. Avec ses 1 938 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 87 entreprises, Fussy se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 22 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 13,17 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,16% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,25%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2121,61 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Fussy incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.