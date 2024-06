Résultat des européennes à Gacé : l'élection 2024 en direct

13:26 - Gacé : démographie, élections et perspectives d'avenir

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Gacé comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 073 logements pour 1 786 habitants, la densité de la commune est de 291 hab/km². Avec 121 entreprises, Gacé est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 15,2 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 29,25% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 850,60 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Gacé, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.