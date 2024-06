Résultat des européennes à Gavray-sur-Sienne : l'élection 2024 en direct

13:25 - Gavray-sur-Sienne : quand les données démographiques façonnent les urnes

La démographie et le contexte socio-économique de Gavray-sur-Sienne déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 15,66% sont des personnes âgées. Avec ses 7,59% d'agriculteurs pour 2 004 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,40%) et le nombre de résidences HLM (12,21% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 14,7%, comme à Gavray-sur-Sienne, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.