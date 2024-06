Résultat des européennes à Gençay : l'élection 2024 en direct

13:28 - Comprendre l'électorat de Gençay : un regard sur la démographie locale

La démographie et le profil socio-économique de Gençay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,74% et une densité de population de 365 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (71,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 674 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,49%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,04%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Gençay mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,19% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.