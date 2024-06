Résultat des européennes à Saint-Maurice-la-Clouère : l'élection 2024 en direct

Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces européennes 2024 sera très observé. Jordan Bardella pourrait atteindre 30% à Saint-Maurice-la-Clouère si la tendance prévue par les instituts de sondages à l'échelle nationale se confirme localement. Le candidat est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin européen

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Maurice-la-Clouère lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,4%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,94%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 40,94% contre 59,06%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,71% au premier tour, contre 25,05% pour le binôme Nupes. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.