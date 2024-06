Résultat des européennes à Gosné : l'élection 2024 en direct

13:24 - Comprendre l'électorat de Gosné : un regard sur la démographie locale

La démographie et la situation socio-économique de Gosné contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 110 habitants/km² et 50,85% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 5,73% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,04%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 796 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,98%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,40%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Gosné mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,93% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.