En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Gahard ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 7,86% à Gahard, contre 16,82% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Gahard, le binôme Nupes avait en effet enregistré 38,98% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Gahard, entre les 16,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,51% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les habitants de Gahard ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des européennes 2024 sera très commenté. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà solide à Gahard entre Jordan Bardella en 2019 (17,55%) et Marine Le Pen en 2022 (21,86% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 27% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Gahard plutôt favorables à Macron il y a deux ans Dans la ville de Gahard, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 21,86%, la cheffe de file du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,08% et 26,28% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 63,16% contre 36,84% pour Le Pen au deuxième round sur place. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 15,7%, alors que les candidats Nupes cumuleront 38,98% des voix. Gahard choisira d'ailleurs un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueur localement avec 51,21%.

12:45 - À Gahard, Yannick Jadot en première position lors des européennes 2019 Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. À Gahard, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Yannick Jadot avec 24,13% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,55% et Nathalie Loiseau avec 16,82%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Gahard : ce qu'il faut savoir Comment la population de Gahard peut-elle influencer les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 57 hab par km² et un taux de chômage de 3,94%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (86,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 584 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,83%) et le nombre de résidences HLM (1,22% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Gahard mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,49% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Gahard : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. L'analyse des résultats des précédentes élections permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 44,17% des personnes aptes à voter à Gahard avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 56,58% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Gahard pour les élections européennes À Gahard, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,99% au premier tour et seulement 55,08% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, 83,33% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,04% au premier tour, soit 862 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.