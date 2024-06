Résultat des européennes à Grane : l'élection 2024 en direct

13:25 - Grane : démographie, élections et stratégies politiques

La structure démographique et socio-économique de Grane définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,67% ont plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (82,99%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 875 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,46%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,21%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Grane mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,4% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.