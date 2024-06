Résultat des européennes à Allex : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Allex

La démographie et le profil socio-économique d'Allex façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Le taux de chômage à 9,62% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 122 habitants/km² et 45,84% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,27%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 159 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,73%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,56%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Allex mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,45% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.