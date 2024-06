Résultat des européennes à Grillon : l'élection 2024 en direct

13:28 - Dynamique électorale à Grillon : une analyse socio-démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Grillon mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections européennes. Avec 40,32% de population active et une densité de population de 118 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,37% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 694 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,53%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,28%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Grillon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,44% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.