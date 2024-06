En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Valréas, qui va profiter du score de la Nupes ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 22,07% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 4,04% à Valréas, contre 16,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Valréas ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Valréas compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,1% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,31% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Valréas ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Valréas. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 38,59% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 55,85% au 2e (Valréas ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. La candidate avait accumulé 30,31% au 1er tour et 53,32% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 22,75% et 20,05% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (46,68%) au second.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Valréas Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait fini première des élections européennes à l'époque à Valréas, avec 38,1% des bulletins dans l'urne, soit 1199 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 16,97% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 9,98%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Valréas et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, Valréas se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 346 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 741 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,12 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. La présence de 896 résidents étrangers, soit 9,55% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 079 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,79%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Valréas, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Valréas : les chiffres clés Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 46,84% des personnes habilitées à participer à une élection à Valréas avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 54,65% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Valréas : les européennes débutent À Valréas, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique seraient susceptibles de ramener les électeurs de Valréas dans les bureaux de vote. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 6 115 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,79% étaient allés voter. Le taux de participation était de 76,77% au second tour, ce qui représentait 4 696 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,76% au premier tour et seulement 47,97% au second tour.