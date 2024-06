Résultat des européennes à Guengat : l'élection 2024 en direct

13:27 - Comprendre l'électorat de Guengat : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Guengat, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,99% de plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 744 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Guengat mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,86% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.