Résultat des européennes à Hanvec : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse socio-économique de Hanvec : perspectives électorales

La composition démographique et socio-économique de Hanvec façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 33 hab/km² et 49,06% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 6,97% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,46%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 964 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,62%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (10,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Hanvec mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,89% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.