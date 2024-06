Résultat des européennes à Issé : l'élection 2024 en direct

13:27 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Issé

Dans la commune d'Issé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,87% de plus de 75 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,75%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 672 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,90%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,96%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Issé mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,68% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.