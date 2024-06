Résultat des européennes à Saint-Vincent-des-Landes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui va tirer parti du score de la Nupes à Saint-Vincent-des-Landes ? La Nupes ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Vincent-des-Landes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,99% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,13% à Saint-Vincent-des-Landes, contre 21,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Saint-Vincent-des-Landes ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste de Jordan Bardella sera une des clés localement pour cette élection du Parlement européen 2024. Quand on analyse la progression du Rassemblement national anticipée par les sondeurs à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci a toutes les chances de s'élever à environ 30% à Saint-Vincent-des-Landes. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs déjà grappillés par le mouvement dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Saint-Vincent-des-Landes plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 du parti frontiste finissait à 28,35% au premier round contre 28,09% pour Emmanuel Macron et 16,38% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,04% contre 53,96%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 23,67% des votes sur place, contre 26,99% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (50,83%).

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Saint-Vincent-des-Landes il y a cinq ans ? Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Saint-Vincent-des-Landes, avec 22,32% des bulletins valides, soit 100 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,21% suivie par Yannick Jadot avec 11,83%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Vincent-des-Landes : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Saint-Vincent-des-Landes, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 529 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 86 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 408 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,85 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,14% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 48,28% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 206,08 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Vincent-des-Landes, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Saint-Vincent-des-Landes, quelle abstention aux élections européennes ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 480 inscrits sur les listes électorales à Saint-Vincent-des-Landes, 53,89% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 54,96% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Saint-Vincent-des-Landes, 73,88% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Vincent-des-Landes : l'abstention au cœur des préoccupations À Saint-Vincent-des-Landes, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 25,45% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,35% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,27% au premier tour. Au second tour, 57,91% des votants ne se sont pas déplacés. Les jeunes générations montrent souvent une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?