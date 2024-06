Résultat des européennes à Janneyrias : l'élection 2024 en direct

13:27 - Janneyrias : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Janneyrias comme dans toute la France. Avec ses 1 849 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 140 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 014 foyers fiscaux. Dans la ville, 20,99 % des résidents sont des enfants, et 18,51 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 31,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 38,89% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1189,82 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, à Janneyrias, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.