Résultat des européennes à Colombier-Saugnieu : l'élection 2024 en direct

Comment la composition démographique de Colombier-Saugnieu façonne les résultats électoraux ?

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Colombier-Saugnieu mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 92 hab/km² et 49,98% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,32% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 283 € par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 962 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,65%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Colombier-Saugnieu mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,57% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.