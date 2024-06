Résultat des européennes à la Baconnière : l'élection 2024 en direct

13:25 - Élections européennes à la Baconnière : impact de la démographie et de l'économie locale

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à la Baconnière comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 961 habitants répartis dans 776 logements, cette ville présente une densité de 69 hab/km². Ses 86 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 545 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 26,58 % des résidents sont des enfants, et 5,26 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,25% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 58,35% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 771,53 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À la Baconnière, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.