Résultat des européennes à la Forest-Landerneau : l'élection 2024 en direct

13:25 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Forest-Landerneau

Dans la ville de la Forest-Landerneau, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,48%. De plus, le taux de ménages propriétaires (85,64%) met en avant l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 915 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,1%) et le nombre de résidences HLM (3,81% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,32%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Forest-Landerneau, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.