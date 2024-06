Résultat des européennes à Labastide-Saint-Georges : l'élection 2024 en direct

13:25 - Labastide-Saint-Georges : quand les données démographiques façonnent les urnes

La démographie et la situation socio-économique de Labastide-Saint-Georges déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 308 hab/km² et 44,0% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,73% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (91,19%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 907 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,89%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (5,94%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Labastide-Saint-Georges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,91% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.