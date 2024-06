Résultat des européennes à Lacroix-Falgarde : l'élection 2024 en direct

13:23 - Lacroix-Falgarde : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Lacroix-Falgarde, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,7%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (75,36%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 43,22%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,44%) et le nombre de résidences HLM (3,25% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (55,92%), témoigne d'une population instruite à Lacroix-Falgarde, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.