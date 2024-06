Résultat des européennes à Vieille-Toulouse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - À Vieille-Toulouse, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 6,43% à Vieille-Toulouse, contre 37,62% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Vieille-Toulouse, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,78% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,3% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 1,92% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de droite à Vieille-Toulouse ? Les sondages d'opinion imaginent une liste RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le pousser à 18% à Vieille-Toulouse, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Situation favorable au RN à Vieille-Toulouse ? Ce sont Emmanuel Macron avec 43,29% et Éric Zemmour avec 14,66% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Vieille-Toulouse. Marine Le Pen ne récoltait que 9,02%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 24,61% contre 75,39%. Avec 6,33%, le RN sera distancé par la suite par les 43,99% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - 37,62% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Vieille-Toulouse Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Vieille-Toulouse était composé de la liste de Yannick Jadot avec 13,64% des bulletins exprimés, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de François-Xavier Bellamy avec 19,59% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 37,62%, couronnée ici même.

11:45 - Vieille-Toulouse : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Vieille-Toulouse montrent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 208 hab par km² et un taux de chômage de 7,27%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 50,82%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (3,99%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Le taux d'étudiants, évalué à 7,04% à Vieille-Toulouse, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Vieille-Toulouse Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Vieille-Toulouse, 59,23% des habitants avaient participé. L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En 2019, au moment des européennes, 66,16% des personnes aptes à participer à une élection à Vieille-Toulouse avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 61,36% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vieille-Toulouse : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des clés du scrutin européen sera sans nul doute la participation à Vieille-Toulouse. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix des matières premières sont en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Vieille-Toulouse (31320). Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 024 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 87,6% étaient allés voter. La participation était de 86,23% au deuxième tour, soit 883 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 62,39% au premier tour et seulement 63,27% au deuxième tour.