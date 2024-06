Résultat des européennes à Lagarrigue : l'élection 2024 en direct

13:26 - Comment la composition démographique de Lagarrigue façonne les résultats électoraux ?

La structure démographique et socio-économique de Lagarrigue détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 369 hab par km² et un taux de chômage de 9,75%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,78%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 773 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,86%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,51%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Lagarrigue mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,07% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.