19:06 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Castres ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 6,71% à Castres, contre 22,17% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Castres, la Nupes avait en effet accumulé 20,76% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions de la ville. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Castres, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Castres semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Castres Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Castres avec 23,01% contre 25,59% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,19% contre 55,81%. Le RN n'a pas plus convaincu à Castres par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,8% au premier tour, contre 22,08% pour la majorité Ensemble ! En moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Le second tour sera à l'avenant, laissant encore les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter sur l'ensemble des électeurs des 2 circonscriptions locales.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Castres en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble toujours une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 3750 électeurs de Castres avaient été séduits par la liste du RN à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait glané 26,09% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 22,17% et Yannick Jadot à 11,55%.

11:45 - Castres : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Castres déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans l'agglomération, 15,25% des résidents sont des enfants, et 30,53% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 14 237 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,96%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (15,16%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Castres mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,81% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Castres Au cours des dernières consultations politiques, les 44 061 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les précédentes européennes, 49,56% des inscrits sur les listes électorales de Castres (Tarn) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 55,25% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Castres, 68,89% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Castres : les européennes débutent Le niveau de participation constituera l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 à Castres. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,15% au premier tour. Au deuxième tour, 44,9% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Castres cette année ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 30 143 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,52% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 69,97% au second tour, soit 21 090 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.