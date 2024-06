Résultat des européennes à Lampaul-Guimiliau : l'élection 2024 en direct

13:23 - Lampaul-Guimiliau : démographie, élections et stratégies politiques

La structure démographique et socio-économique de Lampaul-Guimiliau définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Dans la ville, 19,62% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 27,14% de plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2135,79 € par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 826 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,78%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,56%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lampaul-Guimiliau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,44% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.