Résultat des européennes à Langonnet : l'élection 2024 en direct

Élections à Langonnet : l'impact des caractéristiques démographiques

La démographie et le contexte socio-économique de Langonnet façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec 23% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,02%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (82,44%) souligne le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 8,42%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (13,91%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,85%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,69%, comme à Langonnet, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.