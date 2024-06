Résultat des européennes à Plouray : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Plouray fait envie à gauche Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais Raphaël Glucksmann s'était arrogé 6,96% à Plouray, contre 21,91% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Plouray, le binôme Nupes avait en effet cumulé 24,4% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la droite à Plouray ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très scruté. Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage chiffrent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Plouray ? Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Plouray lors de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 26,79% des suffrages au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,82% contre 50,18%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 25,36% des voix sur place, contre 28,02% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,28%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes à Plouray Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Plouray, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, glanant 23,97% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,91% et Yannick Jadot à 13,66%. Si on entre dans le détail, 93 habitants l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Dynamique électorale à Plouray : une analyse socio-démographique Dans la ville de Plouray, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,98% et une densité de population de 29 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (39,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 425 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,37% et d'une population étrangère de 8,13% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Plouray mettent en relief une diversité de qualifications, avec 50,32% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Plouray La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Plouray, 68,18% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 49,2% des inscrits sur les listes électorales de Plouray (Morbihan) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 59,41% lors des européennes de 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Plouray L'une des clés de ces élections européennes sera à n'en pas douter la participation à Plouray. Les habitants des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 782 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,73% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,2% au premier tour. Au deuxième tour, 49,75% des citoyens ne se sont pas déplacés.