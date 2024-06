13:26 - Larajasse : démographie, élections et perspectives d'avenir

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Larajasse, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 10,95% d'agriculteurs pour 1 834 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 107 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 21,75 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 47,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 771,74 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Larajasse participe à l'histoire de l'Europe.