13:28 - Laurens : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Laurens comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 774 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 144 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 527 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 18,92 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,04 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 128 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, 41,18% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 640,24 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Laurens incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.