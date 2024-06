Résultat des européennes au Bourgneuf-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

13:28 - Le Bourgneuf-la-Forêt : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes au Bourgneuf-la-Forêt comme dans toute la France. Avec une population de 1 725 habitants répartis dans 837 logements, cette commune présente une densité de 62 hab/km². Avec 86 entreprises, Le Bourgneuf-la-Forêt offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,87 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,21% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 53,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 258,57 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Au Bourgneuf-la-Forêt, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.