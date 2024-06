Résultat des européennes au Faou : l'élection 2024 en direct

13:28 - Les enjeux locaux du Faou : tour d'horizon démographique

Dans la commune du Faou, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,01% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 46,45% de population active et une densité de population de 145 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,25%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 780 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,64%) et le nombre de résidences HLM (3,91% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation au Faou mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,19% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.