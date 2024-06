Résultat des européennes au Lude : l'élection 2024 en direct

13:09 - Le Lude : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune du Lude, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,7%. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 389 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,54%) et le nombre de résidences HLM (11,63% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction au Lude mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 46,33% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.