Résultat des européennes à Luché-Pringé : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat aux européennes de Luché-Pringé pour la liste RN de Jordan Bardella ? À Luché-Pringé, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,8% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,63% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les européennes Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Luché-Pringé. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 27,46% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,63% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,85%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,9%, devant Emmanuel Macron à 49,1%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Luché-Pringé Se retourner sur le dernier test semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 31,8% des voix s'étaient tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,57% et François-Xavier Bellamy à 9,34%. Le RN avait cumulé ainsi 201 électeurs de Luché-Pringé.

11:45 - Luché-Pringé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Luché-Pringé, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,58% et une densité de population de 31 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Avec ses 10,56% d'agriculteurs pour 1 512 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,08%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,99%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Luché-Pringé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,39% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Luché-Pringé : retour sur l'abstention aux dernières européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Luché-Pringé, 67,62% des habitants avaient voté. L'observation des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des européennes de 2019, 686 inscrits sur les listes électorales de Luché-Pringé avaient pris part au scrutin (soit 53,89%), à comparer avec un taux de participation de 42,6% en 2014.

09:30 - Election à Luché-Pringé : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ces européennes sera indéniablement la participation à Luché-Pringé. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de modifier les choix que feront les électeurs de Luché-Pringé. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,64% des votants de la localité. Le taux de participation était de 75,04% au deuxième tour, soit 965 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,92% au premier tour et seulement 47,86% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Luché-Pringé cette année ?