Résultat des européennes à Llupia : l'élection 2024 en direct

13:24 - Llupia : quand les données démographiques façonnent les urnes

La composition démographique et la situation socio-économique de Llupia contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,26% et une densité de population de 285 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 948 euros/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 925 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,78%) et le nombre de résidences HLM (7,1% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Llupia mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,66% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.