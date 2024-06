Résultat des européennes à Ponteilla : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Ponteilla : perspectives électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Ponteilla contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,68% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,52%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 153 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,68%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,84%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ponteilla mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,05% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.