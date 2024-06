Résultat des européennes à Luzech : l'élection 2024 en direct

13:27 - Dynamique électorale à Luzech : une analyse socio-démographique

La démographie et la situation socio-économique de Luzech contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le taux de chômage à 9,37% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 42,02% de population active et une densité de population de 80 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (61,65%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 729 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,14%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,03%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,64%, comme à Luzech, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.