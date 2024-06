Résultat des européennes à Luzy : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections à Luzy : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact aura la population de Luzy sur le résultat des élections européennes ? Dans la localité, 10,68% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 46,69% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec ses 8,53% d'agriculteurs pour 1 988 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,06%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,24%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Luzy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,29% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.