Résultat des européennes à Maclas : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Maclas, les élections sont en cours. Avec une population de 1 834 habitants répartis dans 967 logements, cette localité présente une densité de 179 hab/km². Ses 148 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,84 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,42% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1066,97 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Maclas, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Maclas ?

À Maclas, l'un des facteurs forts du scrutin européen sera incontestablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,32% au premier tour et seulement 50,83% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Maclas ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,92% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,24% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.