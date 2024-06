Résultat des européennes à Malataverne : l'élection 2024 en direct

En direct

13:23 - Malataverne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Malataverne, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 962 logements pour 2 218 habitants, la densité de la commune est de 117 hab par km². L'existence de 196 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,63 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 41,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 11,79%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2401,31 € par mois. À Malataverne, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - À Malataverne, quelle participation aux précédentes européennes ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 56,29% des personnes en âge de voter à Malataverne avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,07% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Malataverne sont lancées À Malataverne, l'un des critères clés du scrutin européen sera le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Malataverne. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 84,13% au second tour, c'est-à-dire 1 357 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.