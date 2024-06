Résultat des européennes à Châteauneuf-du-Rhône : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Châteauneuf-du-Rhône : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Châteauneuf-du-Rhône, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,97%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,43%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 969 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,07%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Châteauneuf-du-Rhône mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,74% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.