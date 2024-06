Résultat des européennes à Mamirolle : l'élection 2024 en direct

13:28 - Mamirolle : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Mamirolle comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 798 habitants répartis dans 684 logements, cette ville présente une densité de 154 habitants/km². Ses 123 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 15,89 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,75 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 41,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 104,76 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Mamirolle, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles du continent européen.