Résultat des européennes à Manziat : l'élection 2024 en direct

13:25 - Manziat et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Manziat, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 902 logements pour 1 955 habitants, la densité de la ville est de 157 hab par km². Ses 101 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 627 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,34 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,29% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,51% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1000,22 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, à Manziat, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Manziat : la mobilisation des habitants aux européennes Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 740 inscrits sur les listes électorales de Manziat (Ain) avaient pris part au scrutin (soit 48,88%). Le taux de participation était de 41,14% lors du scrutin de 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Manziat, 68,15% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Manziat Le taux de participation sera indiscutablement un critère essentiel de ces européennes à Manziat. Lors du premier tour de la présidentielle, 82,02% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,43% au second tour, c'est-à-dire 1 224 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. L'inflation est par exemple capable d'inciter les habitants de Manziat à s'intéresser plus fortement du scrutin.