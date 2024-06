Résultat des européennes à Saint-Martin-Belle-Roche : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - À Saint-Martin-Belle-Roche, une liste RN favorite ? Le résultat en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Les sondages prédisent une liste Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des élections européennes 2019. Logiquement, cette dynamique doit le porter à 33% à Saint-Martin-Belle-Roche, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Saint-Martin-Belle-Roche n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus expéditives.

15:02 - Les enseignements de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Martin-Belle-Roche lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,07%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,39%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,44% contre 58,56%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,44% au premier tour, contre 39,08% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Martin-Belle-Roche, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Martin-Belle-Roche lors des dernières élections des eurodéputés, avec 26,56% des votes. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 23,44% dans la localité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 10,17%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Saint-Martin-Belle-Roche Quel portrait faire de Saint-Martin-Belle-Roche, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 656 logements pour 1 390 habitants, la densité de la ville est de 303 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 782 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,98 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,74% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 41,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 241,47 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Saint-Martin-Belle-Roche, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Saint-Martin-Belle-Roche : retour sur la participation aux dernières européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Durant les précédentes européennes, sur les 512 personnes en âge de voter à Saint-Martin-Belle-Roche, 48,54% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 59,81% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Martin-Belle-Roche pour les européennes L'un des critères déterminants de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention à Saint-Martin-Belle-Roche. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,38% au premier tour et seulement 47,39% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Martin-Belle-Roche cette année ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,76% au sein de la commune, contre un taux de participation de 78,11% au deuxième tour, c'est-à-dire 817 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.