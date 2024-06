Résultat des européennes à Marckolsheim : l'élection 2024 en direct

13:09 - Marckolsheim : démographie, élections et stratégies politiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Marckolsheim comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 309 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 306 entreprises, Marckolsheim offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 18,0 % des résidents sont des enfants, et 27,02 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 408 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,79%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2317,9 euros par mois. À Marckolsheim, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.