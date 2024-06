Résultat des européennes à Marigny-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections européennes à Marigny-le-Châtel : impact de la démographie et de l'économie locale

La démographie et le contexte socio-économique de Marigny-le-Châtel façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,67%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,55%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 636 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,9%) et le nombre de résidences HLM (25,83% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Marigny-le-Châtel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,38% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.