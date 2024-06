Résultat des européennes à Marmagne : l'élection 2024 en direct

13:25 - Dynamique électorale à Marmagne : une analyse socio-démographique

Quel impact auront les habitants de Marmagne sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 15,29% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 29,44% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (84,79%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 938 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,74%) et le nombre de résidences HLM (2,7% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Marmagne mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,47% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.