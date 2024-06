Résultat des européennes à Marquette-en-Ostrevant : l'élection 2024 en direct

13:26 - Marquette-en-Ostrevant : européennes et dynamiques démographiques

Devant le bureau de vote de Marquette-en-Ostrevant, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 809 logements pour 1 931 habitants, la densité de la commune est de 245 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 73 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 057 foyers fiscaux. Dans la localité, 22,56 % des résidents sont des enfants, et 21,99 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 24,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 58,35% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1005,17 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Marquette-en-Ostrevant, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.